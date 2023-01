Dave Grohl, do Foo Fighters, é tema de revista em quadrinhos

A revista em quadrinhos "Orbit: Dave Grohl", que conta a história e carreira do vocalista do Foo Fighters, já está à venda

Uma das vozes mais potentes do rock mundial na atualidade, Dave Grohl terá sua trajetória na música contada em forma de quadrinhos. Iniciando sua carreira de sucesso ainda como baterista, enquanto tocava para o Nirvana, o vocalista do Foo Fighters, banda que retornará ao Brasil para show em setembro durante o The Town, é considerado uma das principais personalidades da música internacional.

Reproduzida em formato de quadrinhos, a história de Dave faz parte da revista “Orbit: Dave Grohl”, último livro da série especial de publicações sobre personalidades internacionais da TidalWave Productions, editora independente dos Estados Unidos.

Com textos de Adam Rose e ilustrações de Martin Gimenez, a revista em quadrinhos está à venda na Amazon, no valor de oito dólares, cerca de R$41.

