Novo filme do Studio Ghibli tem primeiro trailer revelado

Com direção do renomado cineasta japonês Hayao Miyazaki, o novo filme do Studio Ghibli teve o primeiro teaser trailer divulgado nesta quarta-feira, 6. "The Boy and the Heron" ("O Menino e a Garça", em tradução livre) acompanha uma história fantástica que se passa no Japão durante a Segunda Guerra Mundial.

Na trama, Mahito se muda com o pai para o interior após perder a mãe durante bombardeiros ocorridos em Tóquio durante a guerra. Em meio à necessidade de se adaptar à nova situação de vida, ele encontra uma garça falante que o apresenta a um mundo onde pode encontrar a mãe novamente.

O filme de Miyazaki irá abrir o 48º Festival Internacional de Cinema de Toronto, que começa nesta quinta-feira, 7. O teaser trailer revela que o longa irá estrear nos EUA e no Canadá em dezembro, mas ainda não há data oficial divulgada para o lançamento no Brasil.