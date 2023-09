Casa Amarela Eusélio Oliveira reabre curso de cinema de animação

A Casa Amarela Eusélio Oliveira reabre neste semestre o tradicional Curso de Cinema de Animação depois de hiato de três anos devido à pandemia da covid-19. Com início das aulas previsto para 2 de outubro, a formação tem inscrições abertas até 1º de outubro ou as vagas serem preenchidas.

O equipamento cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC) oferta 20 vagas para a formação, que foca em técnicas básicas da linguagem da animação. A idade mínima para participar é de 14 anos.

As aulas estão prevista para ocorrer entre os dias 2 de outubro e 6 de dezembro, sempre de segunda a quarta-feira, das 14 às 16 horas. O curso totaliza 60 horas-aula. A taxa de inscrição é de R$ 400 (à vista via PIX ou depósito bancário) ou R$ 450 (parcelados em 3 vezes no cartão).