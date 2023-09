TJA anuncia 2ª edição de virada cultural gratuita para setembro

Theatro José de Alencar realiza virada cultural com programação gratuita em setembro Crédito: Samuel Setubal

O Theatro José de Alencar (TJA) anunciou a segunda edição da "Virade no Zé", programação gratuita que acontece no equipamento cultural em comemoração ao seu "mêsversário". O evento está marcado para começar na tarde do dia 17, domingo, e encerrar na madrugada de segunda-feira, 18. O início será às 14 horas do dia 17 com o bloco Pra Quem Gosta é Bom e o encerramento terá a festa Viva La Pachanga, que se apresenta com DJ Priscilla Delgado, a partir das 20 horas até 2 horas da manhã de segunda. Outras atrações confirmadas são a Relance Festa, com os DJs Lucas Baber e Victor Azevedo, e os artistas Rodger Rogério e Vitoriano Estável. LEIA TAMBÉM| Theatro José de Alencar: entre demandas por cuidados e ocupação



A entrada do evento é gratuita, mas o show de Rodger e Vitoriano precisará da retirada de ingresso uma hora antes do início, no site Sympla Bileto TJA. A festa Viva La Pachanga terá seu acesso controlado por pulseiras, distribuídas também uma hora antes. Já nas outras duas apresentações — do Bloco e da Relance — a entrada será por ordem de chegada. A primeira edição da virada cultural do TJA aconteceu em setembro do ano passado, também no dia 17, com mais de 10 horas de duração. As atrações iam do teatro a feiras culturais com DJs. 2ª Virade no Zé Quando: do dia 17, às 14 horas, até o dia 18, às 2 horas da manhã

do dia 17, às 14 horas, até o dia 18, às 2 horas da manhã Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Entrada gratuita , com acesso a cada atração limitado (confira programação)

, com acesso a cada atração limitado (confira programação) Mais informações: @tja.theatrojosedealencar Confira a programação completa:

Bloco Pra Quem Gosta é Bom Quando: 17 de setembro, às 14 horas Onde: Jardim do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Entrada gratuita por ordem de chegada Relance - a festa, com DJs Lucas Baber e Victor Azevedo Quando: 17 de setembro, às 16 horas

Onde: Praça Mestre Boca Rica - Anexo CENA, TJA (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Entrada gratuita por ordem de chegada Show Rodger Rogério e Vitoriano Estável Quando: 17 de setembro, às 18 horas