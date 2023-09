Anitta anuncia parceria com o grupo de k-pop TXT; saiba mais

"Back for More" é o nome do feat entre Anitta e o grupo de k-pop Tomorrow X Together (TXT)

Os fãs de k-pop foram surpreendidos nesta segunda-feira, 4, após descobrir uma nova parceria musical que irá unir a Coreia do Sul com o Brasil. Revelado nas redes sociais, Anitta irá lançar uma música com o grupo Tomorrow X Together, também conhecido como TXT.

Intitulado “Back for More”, o single traz os vocais do grupo de k-pop formado por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai com a funkeira Anitta e promete ter coreografia que irá reunir funk com o gênero sul-coreano.

“Você ficará obcecado com nosso ‘Back for More’”, escreveu o TXT em publicação no Instagram. Nos comentários da postagem, os Moa – nome do fã clube do grupo – brasileiros pedem para que Anitta traga os idols para o Brasil.