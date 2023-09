Céline Dion está ‘rezando por um milagre’, diz irmã da cantora

Diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, a cantora canadense pode nunca mais voltar aos palcos. Tratamentos podem frear a doença, mas não há cura conhecida

A cantora canadense Céline Dion, que vive com o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, está “rezando por um milagre” de acordo com sua irmã, Claudette Dion, em entrevista à revista Hello! Canada.

Claudette atualizou o público sobre o estado de saúde da irmã, que recebeu o diagnóstico em dezembro de 2022 e precisou cancelar sua turnê.

“É uma doença sobre a qual sabemos tão pouco. Existem espasmos — são impossíveis de controlar. Você sabe quem costuma pular durante a noite por causa de uma cãibra na perna ou na panturrilha? É um pouco assim, mas em todos os músculos”, explica Claudette.