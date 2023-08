Cantor gospel Regis Danese pede oração após acidente de carro: ‘Orem’

O cantor gospel Regis Danese, conhecido por “Faz um Milagre em Mim”, sofreu um acidente de carro em viagem para Ceres, Goiás, nesta quarta-feira, 30. Nas redes sociais, Danese compartilhou um vídeo com seu rosto ensanguentado e a legenda “orem por mim”.

O irmão do artista também estava no veículo, mas não sofreu ferimentos. “Muita dor no abdômen, com meu irmão não aconteceu nada, ele estava do meu lado”, revela em um trecho da gravação.

A esposa de Regis, Kelly Danese, informou que o carro do cantor colidiu com uma carreta e capotou após a batida. “Eu não tenho notícias concretas. Sei que ele agora está no hospital”, disse em live no Instagram.