"Não deixa o samba morrer": Alcione solta a voz enquanto aguarda voo atrasado

A sambista maranhense Alcione, de 75 anos, surpreendeu os passageiros de um voo da Latam, que atrasou quando deveria sair do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Rio de Janeiro, neste domingo, 6. Para aplacar a irritação dos presentes, ela emplacou um de seus maiores sucessos: "Não deixe o samba morrer/Não deixe o samba acabar/O morro foi feito de samba/De samba pra gente sambar".

Quando descobriram que a artista estava no voo, imediatamente os demais passageiros pediram para que ela cantasse. Alcione, então, se levantou, foi até o corredor, e, com maestria, performou.

Pelas redes sociais, passageiros informaram que o voo atrasou por conta de um reparo emergencial no ar condicionado.

Avião para o Rio precisou de reparo emergencial no ar condicionado. Estamos na pista do CGH aguardando a conclusão. Alcione está no avião. pic.twitter.com/eRjLq4pDJz