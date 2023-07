Mostra gratuita de arte indígena será inaugurada sábado, 29, no MIS

A exposição "Hãhãw: arte indigena antirracista" será inaugurada neste sábado, 29, no Museu da Imagem e do Som do Ceará

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS CE) abre neste sábado, 29, a exposição “Hãhãw: arte indigena antirracista”. As obras abordam a luta contra o racismo e o genocídio sobre povos indígenas, além de apresentar formas de resistências e busca por direitos. A entrada é gratuita.

No sábado, o evento de lançamento terá a presença dos artistas curadores Yacunã Tuxá, Merremii Karão Jaguaribaras e Rodrigo Tremembé e do professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Felipe Milanez. A mostra ficará localizada no andar +2 do anexo do museu.



A programação de abertura também inclui a exibição da obra “Céu Tupinambá”, da artista Glicéria Tupinambá; a performance do artista curador, Ziel Karapotó, com a obra "Ritual para devorar o coração de Dom Pedro”; e o cortejo e ritual de Toré com o povo Pitaguary. O evento contará ainda com discotecagem do DJ Rapha Anacé.



Sobre a exposição

Lançada em novembro de 2022 no Museu de Arte Sacra da Bahia, a mostra é fruto do projeto de pesquisa Culturas de Antirracismo na América Latina (Carla), sediado na Universidade de Manchester (Reino Unido), em colaboração com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Nacional da Colômbia e a Universidade Nacional de San Martin (Argentina).

Nomes como Antônia Kanindé, Arissana Pataxó, Barbara Matias Kariri, Débora Anacé, Denilson Baniwa, Glicéria Tupinambá, Graciela Guarani, Gustavo Caboco, Irekran Kayapó, Juliana Xukuru, Merremii Karão Jaguaribaras, Naine Terena, Olinda Yawar Tupinambá, Paulo Karão Jaguaribaras, Rodrigo Tremembé, Vitor Tuxá, Yacunã Tuxá e Ziel Karapotó participam da exposição.

Lançamento da exposição “Hãhãw: Arte indígena antirracista”

Quando: sábado, 29, às 17 horas

sábado, 29, às 17 horas Onde: Sala imersiva e Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Sala imersiva e Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

