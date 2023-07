Pinacoteca do Ceará abre exposição sobre Chico da Silva em julho

Pinacoteca do Ceará abre exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu", que reúne obras do artista radicado no Estado e de integrantes do ateliê coletivo criado por ele

Crédito: Acervo Arquivístico do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará / Coleção Chico da Silva / divulgação

A Pinacoteca do Ceará realiza no próximo dia 15 de julho, a partir das 17 horas, a abertura da exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu", que traz mais de 140 obras do artista radicado no Estado e de integrantes do ateliê coletivo criado por ele.

A mostra tem curadoria de Thierry Freitas e Flavia Muluc e é realizada em parceria com a Pinacoteca de São Paulo.

Chico da Silva (1910-1985) foi um artista acreano radicado no Ceará que despontou com um dos principais nomes das artes visuais do Estado.

Ele fundou a chamada Escola do Pirambu, onde repassava técnicas a alunos. Entre os principais, estão os artistas Claudionor, Babá, Chica da Silva, Ivan de Assis e Garcia, que também terão obras expostas.

Exposição sobre Chico da Silva e a Escola do Pirambu chega à Pinacoteca do Ceará em julho Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Na ocasião da abertura, será exibido o filme em super-8 da performance "Homens Trabalhando", que os membros da Escola do Pirambu efetuaram em 1977, durante o XXVII Salão de Abril.

O painel fruto do momento foi o centro de um imbróglio histórico com a Universidade Federal do Ceará (UFC) que durou mais de 40 anos. A questão foi resolvida no último mês de maio.

A obra audiovisual foi doada pelo artista Hélio Rôla, digitalizada e tratada pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará e será apresentada gratuitamente com trilha sonora ao vivo do duo de instrumentistas Freitas Filho e David Simplício.

"Chico da Silva e a Escola do Pirambu" foi concebida originalmente pela Pinacoteca de São Paulo, onde esteve em cartaz entre março e maio de 2023.

Exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu"

Quando: abertura dia 15 de julho, às 17 horas; em cartaz até 29 de outubro

abertura dia 15 de julho, às 17 horas; em cartaz até 29 de outubro Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara

