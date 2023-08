Espetáculos sobre vida de Santos Dumont acontecem em Fortaleza

Os dois espetáculos sobre a vida de Santos Dumont, infantil e adulto, acontecem nesta quinta-feira, 31, e sexta-feira, 1º, no Teatro Celina Queiroz

A apresentação acontece nesta quinta-feira, 31, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor. Sua exibição será única, começando às 20 horas.

O espetáculo “Na Anatomia Oca dos Pássaros” conta, por meio de um ensaio poético , a biografia de Alberto Santos Dumont, criador do avião 14-bis – defendido como pioneiro na história. O espetáculo mistura a arte cênica com musicalidade e coreografia da euritmia (arte de movimento expressivo originada por Rudolf Steiner que é usada para propósitos terapêuticos).

Em turnê pelo Nordeste, a companhia teatral Terranova chega em Fortaleza com dois espetáculos , um infantil e outro adulto, em homenagem ao inventor brasilerio Santos Dumont. As apresentações são únicas e começam nesta quinta-feira, 31, até sexta-feira, 1º de setembro, no Teatro Celina Queiroz, em Fortaleza.

A peça “A Rixa das Bruxas”, também apresentará ao público infantil a história de vida e obra de Santos Dumont, mas de uma forma lúdica e imaginativa. Nela, um menino tem o desejo de voar como as pipas que brincava, mas se depara com com desafios criados por uma dupla de bruxas para o atrapalhar

A montagem está marcada para acontecer no dia 1º de setembro, sexta-feira, em dois horários: 10 horas e 15 horas, também no Celina Queiroz. As apresentações em Fortaleza encerram a turnê da companhia paulista Terranova pelo Nordeste.



Na Anatomia Oca dos Pássaros

Quando: quinta-feira, 31, às 20 horas

Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

A Rixa das Bruxas

Quando: sexta-feira, 1º, às 10 horas e às 15 horas

Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)



Quanto: R$60 (inteira) e R$30 (meia). Os ingressos podem ser comprados no site Euritmia.