Preta Gil celebra aniversário: "Receber amor é processo de cura"

A cantora Preta Gil foi liberada para celebrar aniversário em meio ao tratamento contra um câncer no intestino

A cantora Preta Gil celebrou seu aniversário de 49 anos com uma festa no Rio de Janeiro na última terça-feira, 8. A comemoração foi marcada pela presença em massa de famosos, como as atrizes Carolina Dieckmann e Heloísa Périssé, os apresentadores Luciano Huck e Angélica e os cantores Péricles e Thiaguinho.

A festa ficou registrada nos stories de Preta Gil e de seus convidados. Ela foi liberada para comemorar seu aniversário em meio ao tratamento de câncer no intestino. “Os médicos me liberaram, falaram: ‘Faça festa sim, você está bem de saúde’. O emocional é um pouco mais difícil. Você tem altos e baixos no meio desse processo, mas faz parte”, falou em entrevista ao Gshow.

Ela acrescentou: “Mas comemorar, celebrar, receber tanto amor também é um processo de cura, como tantas coisas têm sido para mim, não só o tratamento e a medicina". Preta está se preparando para realizar cirurgia de remoção de seu tumor e prevê ficar “de três a quatro meses de molho”. Assim, decidiu ver amigos e celebrar o aniversário.

Os convidados também declararam o amor que sentem pela cantora. “Te amo muito! Pra você, o meu coração! Esse beijo tinha que ser ao vivo!”, disse Thiaguinho em um story com Preta Gil. Outras celebridades que estiveram na festa foram Ivete Sangalo, Teresa Cristina, Lázaro Ramos e Taís Araújo.



