Liniker ganha prêmio, mas não é convidada ao GP do Cinema Brasileiro

A cantora e atriz Liniker revelou na noite desta quinta-feira, 24, que “não foi convidada” para o 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, premiação que ocorreu nessa quarta-feira, 23, na Fundação Cidade das Artes, localizada no Rio de Janeiro.

“Eu não fui convidada para poder celebrar ao lado da equipe e elenco o prêmio que ganhamos, a noite de vitória ao lado de tantos outros artistas e colaboradores do audiovisual brasileiro e mundial, ontem fomos esquecidas mais uma vez, (...) Ontem o cinema brasileiro esqueceu, mais uma vez, as outras pessoas que colaboram para a criação de um projeto de nível mundial e que mudou sim a história do audiovisual brasileiro da última década”, escreveu em publicação no Instagram.

Protagonista de “Manhãs de setembro”, série que conquistou o prêmio de Melhor Série Brasileira de Ficção no 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. No evento, o filme cearense “Bem-Vinda a Quixeramobim”, de Halder Gomes, levou o prêmio na categoria de Melhor longa-metragem de ficção pelo voto popular.