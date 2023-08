Marco Luque faz show de humor em Fortaleza neste domingo, 27

Conhecido também por suas participações nos programas televisivos "Custe o Que Custar (CQC)", "Altas Horas" e "Nova Escolinha do Professor Raimundo", o humorista abordará questões sociais do dia a dia a partir de seus personagens. Com Jackson Faive, Luque discute de forma bem humorada e descontraída a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo.

Os ingressos para as sessões de 18h e 20 horas estão à venda por valores a partir de R$ 50. As entradas podem ser adquiridas pelo site Uhuu e pela bilheteria do teatro. O espetáculo é dirigido pelo próprio comediante e por Guilherme Rocha, com produção de Macatranja.

Acompanhado de dois dos principais personagens de sua carreira, o comediante paulista Marco Luque estará em Fortaleza neste domingo, 27, para apresentar duas sessões do espetáculo “Dilatados”. No show de humor no Teatro RioMar , Luque viverá novamente o motoboy paulista Jackson Faive e também o vegetariano Mustafary.

O POVO: Tanto Jackson Faive e Mustafary abordam discussões e tensionamentos sociais em suas apresentações - evidentemente que cada um com sua especificidade. Ambos os personagens também estão em “atividade” há vários anos, ou seja, não são criações mais recentes, e com isso acompanharam transformações e novos pontos de reflexão em pautas trabalhadas ao longo dos shows de humor. Enquanto comediante, como tem sido, para você, pensar também nessas questões em seus shows? Há um olhar atento para as atualizações das problemáticas discutidas socialmente para que isso se reflita também em seu texto?

Marco Luque: Todos os personagens são muito importantes para mim, mas acredito que o Jackson e o Mustafary possuem um cantinho especial por serem os que mais apresento hoje em dia. Inclusive, em outubro os levarei para a Europa, na minha primeira turnê internacional . Uma das evoluções que mais consigo perceber são as formas de interpretar e trazer piadas, que não são as mesmas de alguns anos atrás, porque o mundo muda, as percepções mudam e lógico que para manter os personagens atuais, eu também preciso me adaptar a isso.

Marco: Eu sempre busquei e busco trabalhar os meus personagens de forma descontraída e leve, com muitas referências do palhaço, por exemplo, que vai fazer as pessoas rirem sem ter peso na consciência. Com essas mudanças ao longo do tempo e principalmente no que diz respeito aos assuntos mais sensíveis, eu sempre tomo um cuidado para que não ofenda ninguém, tanto que busco fazer as piadas comigo mesmo e pensar em cada mensagem que será transmitida, porque mais do que fazer humor, eu vejo como um desafio de passar algo adiante e que seja do bem.

O POVO: É interessante observar como o seu conteúdo se adaptou ao longo dos anos a diferentes plataformas. O Jackson Faive teve uma veiculação muito importante na rádio, mas também “atuou” em programas de televisão e ganhou até livro, além de aparecer na internet. O Mustafary viralizou nas redes sociais e também foi para a televisão - sem contar com as apresentações de ambos em shows em teatros, como no caso das apresentações deste fim de semana. Como você encara as possibilidades de humor em plataformas diversas? Quais aspectos mais se destacam no seu processo criativo diante disso?