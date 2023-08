Zé Manoel e Amaro Freitas homenageiam Clube da Esquina em show

Pianistas pernambucanos Zé Manoel e Amaro Freitas apresentam show em homenagem ao disco "Clube da Esquina" no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

A dupla apresenta novas roupagens de canções como “Tudo que você podia ser”, “O Trem Azul” e “Um Girassol da cor do seu cabelo”, que compõem o repertório do disco. Na apresentação, os vocais ficam a cargo de Zé Manoel e Amaro Freitas comanda o piano.

Os artistas pernambucanos Zé Manoel e Amaro Freitas vêm a Fortaleza para apresentar um show em homenagem ao disco "Clube da Esquina" (1972), obra que reuniu artistas como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos e Fernando Brandt. O espetáculo acontece no Cineteatro São Luiz em 3 de setembro, às 18 horas, e os ingressos já estão à venda.

Zé Manoel é músico, cantor e compositor e tem três discos lançados no Brasil, incluindo "Do Meu Coração Nu” (2020), que foi indicado ao Grammy Latino. Amaro Freitas é músico e traz nas obras influências de jazz e MPB, como no disco "Sankofa" (2021).

Show - Zé Manoel e Amaro Freitas | Clube da Esquina

Quando: domingo, 3 de setembro, às 18 horas

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); à venda na bilheteria física (funcionamento de terça a sexta, das 9h30min às 18 horas, e sábado, das 9h30min às 17 horas) e na plataforma Sympla

