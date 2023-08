Luxo da Aldeia faz show gratuito no sábado, 26, na Estação das Artes

Bloco Luxo da Aldeia faz show gratuito no Complexo Cultural Estação das Artes neste final de semana

Um dos blocos de Carnaval mais populares em Fortaleza, o Luxo da Aldeia se apresenta neste sábado, 26, no Complexo Cultural Estação das Artes. O evento gratuito terá início às 19h30min e deve animar o público até as 22 horas com os grandes sucessos carnavalescos.

Conhecido por participar dos eventos de Carnaval por toda a cidade, o Luxo da Aldeia promete tocar os hits já conhecidos, como “Serpentina”, “Carneiro”, “Noite Azul” “Ó, Linda Fortaleza” e “Um Sol pra Cada Um”, além de surpresas.

Na mesma data, a Estação das Artes promove uma roda de conversa com o Coletivo TruP’irambu na temática “Viver o Pirambu: O fazer artístico na periferia”, a partir de 15 horas.