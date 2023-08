Festa da Visibilidade Lésbica ocorre neste sábado, 26, no TJA

Festa no Theatro José de Alencar (TJA) terá show musical com Alê Eloi & Banda e grupo de samba Essas Mulheres

Em celebração ao Dia da Visibilidade Lésbica, comemorado no dia 29 de agosto, a Secretaria da Diversidade do Ceará promove neste sábado, 26, no Theatro José de Alencar (TJA), uma festa que irá reunir e homenagear personalidades que contribuíram para a luta do grupo.

Com início às 18 horas, o evento gratuito terá apresentações musicais com Alê Eloi & Banda, que prometem apresentar músicas atemporais que vão animar o público, e do grupo de samba Essas Mulheres.

A “Festa da Visibilidade” também terá um momento especial no qual irão homenagear Alice Oliveira, artista e militante, que contribuiu desde a década de 1990 para o Movimento Lésbico do Brasil.