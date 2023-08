AlimentaCE realiza festival de comida de rua neste domingo, 27

O final de semana no Mercado AlimentaCE está com uma programação que vai unir sabor e alegria. Neste domingo, 27, o espaço localizado no Complexo Cultural Estação das Artes promove o festival “Merendá: Comida de Rua no Mercado”.

Com início a partir das 9 horas, o evento gastronômico irá reunir 17 expositores de dez bairros de Fortaleza, que vão oferecer aos visitantes da Estação das Artes diversas opções de merendas, dentre elas: milho, pipoca, pratinho, tapioca e espetinho.

O festival Merendá encerrará às 15 horas, e deve reunir comerciantes de lanches dos bairros Centro, Aldeota, Meireles, Jóquei Clube, Cidade dos Funcionários, Joaquim Távora, Moura Brasil, Cambeba, Vila Velha e Parque Dois Irmãos.