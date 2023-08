Filme-documentário ‘Elis e Tom’ ganha trailer oficial; assista

Com previsão de lançamento nos cinemas nacionais no dia 21 de setembro, “Elis e Tom, Só tinha de ser com você” ganhou o primeiro trailer oficial nesta terça-feira, 22.

O documentário terá direção de Roberto de Oliveira (“Na Batucada da Vida” e “Falso Brilhante”, ambos de 2007) e Jom Tob Azulay ("Carioca, Suburbano, Mulato, Malandro: João Nogueira", de 1979, e "Os Doces Bárbaros", de 1977).

Relembrando as tensões e dramas que marcaram a produção do álbum de 1974, o filme-documentário acompanha os bastidores do álbum que uniu as vozes de Elis Regina e Tom Jobim e marcou a música popular brasileira.