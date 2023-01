9ª Mostra Retroexpectativa leva 62 filmes ao Cinema do Dragão

Com exibição no Dragão do Mar, a edição de 2023 da Mostra reúne 62 filmes entre lançamentos inéditos, produções que passaram pelo circuito e clássicos

Com 62 filmes, debates com realizadores e minicurso, o Cinema do Dragão promove a nona edição da Mostra Retroexpectativa, que destaca produções inéditas, que passaram em circuito no ano anterior e clássicas. A programação começa nesta quinta-feira, 19, seguindo até 8 de fevereiro.



A curadoria em 2023 ficou a cargo da programadora do equipamento, a pesquisadora Kênia Freitas, e contou com colaboração do pesquisador e crítico de cinema Pedro Azevedo, ex-curador do Cinema. Neste ano, 38 filmes compõem a faixa Retrospectiva, 13 estão na Expectativa e 11 títulos clássicos completam a lista.

Entre os destaques, estão a presença de seis filmes clássicos do cinema africano, uma sessão de cinema expandido e a exibição de "A Paixão de Joana d'Arc" (1928) com trilha sonora ao vivo. Além das obras, a programação conta, ainda, com cinco debates com realizadores de filmes cearenses, bem como uma formação gratuita no curso sobre Afrofuturismo e Cinema Negro.

A obra de cinema expandido que será exibida na mostra é "É Noite na América", trabalho da artista Ana Vaz que será apresentado no Museu da Imagem e do Som em 4 de fevereiro, de 13h às 20 horas.

Já a exibição de "A Paixão de Joana d'Arc", dirigido por Carl Theodor Dreyer, acontece em 5 de fevereiro, às 16 horas, no Cinema do Dragão, e terá trilha musical comandada ao vivo por Clau Aniz, com Marta Aurélia, Vitor Cozilos e Rudriquix.



A faixa de clássicos irá destacar, ainda, obras de cineastas como Djibril Diop Mambéty, Ousmane Sembene, Jean-Luc Godard, Chris Marker e Jacques Demy. Completa a lista de 11 títulos o brasileiro "A Rainha Diaba", de Antônio Carlos da Fontoura com Milton Gonçalves.

Ente destaques das faixas Retrospectiva, estão os dramas "Aftersun", "Drive My Car" e "Marte Um", as ficções científicas "Não! Não Olhe!" e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", e os documentários "A Jangada de Welles" e "Moonage Dream".

Já a faixa Expectativa traz presença robusta de títulos brasileiros, incluindo os cearenses "A Filha do Palhaço" e "A Vida são Dois Dias". Além deles, serão exibidos também o sul-coreano "Decisão de Partir" e o português "Fogo Fátuo".

Os debates, por sua vez, se debruçam em aproximar o público cearense de realizadores do Estado. Participam da programação os cineastas Bárbara Cariry ("Pequenos Guerreiros"), Leonardo Mouramateus ("A vida são dois dias"), Pedro Diógenes ('A Filha do Palhaço"), Rosemberg Cariry ("Os Escravos de Jó") e Guto Parente ("Um Jóquei Cearense na Coreia").

9ª Mostra Retroexpectativa

Quando: 19 de janeiro a 8 de fevereiro (com sessões às segundas)

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 de quarta a segunda e R$ 10 às terças (valores de inteira), à venda na bilheteria e no Ingresso.com

Mais informações e programação completa: www.dragaodomar.org.br

