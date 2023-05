Preços promocionais: Dragão do Mar exibe filmes de Jean-Luc Godard

Diretor franco-suíço Jean-Luc Godard, que faleceu em 2022, ganha mostra especial a partir de quinta-feira, 25, no Dragão do Mar. Programação exibe cinco filmes do artista

De quinta, 25, a domingo, 28, o Cinema do Dragão realiza o "Ciclo Godard", mostra que homenageia a produção do cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard. Serão exibidos cinco filmes clássicos dirigidos pelo artista. Os ingressos custam R$12 (inteira) e R$6 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria física ou no site Ingresso.com.

Godard faleceu em 2022, aos 91 anos, e é descrito como "diretor fundamental do cinema moderno" pela curadora do Cinema do Dragão Kênia Freitas. Ele é ligado ao movimento francês da "nouvelle vague" (ou nova onda), que trouxe arrojos estéticos e narrativos à produção dos anos 1960.

Os longas da mostra especial são todos dessa época e terão exibições em versões restauradas. A abertura do "Ciclo Godard" ocorre no dia 25 com a exibição de "Acossado", primeiro longa dirigido pelo cineasta. Já na sexta, 26, ocorre a exibição de "O Desprezo" (1963), seguida, no sábado, pela sessão de "Alphaville" (1965). No domingo, o Cinema do Dragão exibe "O Demônio das Onze Horas" e "A Chinesa".

A programação é realizada em parceria coma Embaixada da França no Brasil, a Cinemateca da Embaixada da França e o Institut Français.

Programação



Quinta, 25

19 horas - "Acossado" (1960)

Um pequeno ladrão rouba um carro e mata impulsivamente um policial. Procurado pelas autoridades, ele conhece um estudante de jornalismo e tenta convencê-la a fugir com ele para a Itália.

Sexta, 26

19 horas - "O Desprezo" (1963)

O casamento do roteirista Paul Javal com sua esposa Camille se desintegra durante a produção do filme enquanto ela passa tempo com o produtor. Conflitos estratificados ocorrem entre arte e negócios.

Sábado, 27

19 horas - "Alphaville" (1965)

Um agente secreto americano é enviado para a distante cidade espacial de Alphaville, onde deve encontrar uma pessoa desaparecida e libertar a cidade de seu governante tirânico.

Domingo, 28

16h40min - "O Demônio das Onze Horas" (1965)

Pierrot escapa de sua sociedade chata e viaja de Paris ao Mar Mediterrâneo com a Marianne, uma garota perseguida por assassinos da Argélia.

19 horas - "A Chinesa" (1967)

Um pequeno grupo de estudantes franceses está estudando Mao, tentando descobrir sua posição no mundo e como mudar o mundo para uma comunidade maoísta usando o terrorismo.

Ciclo Godard no Cinema do Dragão



Quando: de 25 a 28 de maio



de 25 a 28 de maio Onde: Sala 1 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sala 1 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira), à venda na bilheteria física do Cinema e no site Ingresso.Com



R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira), à venda na bilheteria física do Cinema e no site Ingresso.Com Mais informações: @cinemadodragao



