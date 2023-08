Preta Gil realiza cirurgia de retirada de tumor no reto e o útero: "Um dia de cada vez"

Preta Gil atualizou fãs e seguidores sobre sua saúde após se submeter a uma cirurgia para a remoção de tumor no intestino. A cantora, de 49 anos, declarou em suas redes sociais que também foi necessário realizar “uma histerectomia total abdominal”, procedimento médico que precisa retirar o útero do paciente. Segundo ela, o procedimento foi "extenso e complexo", mas que segue se recuperando.



A operação ocorreu no Hospital Sírio-Libanês e durou aproximadamente 14 horas. Nas redes sociais, Preta Gil relatou: "Oi, meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

A cantora expressou sua gratidão pela equipe médica, liderada pelo Dr. Frederico Teixeira Jr., e compartilhou que está sendo cuidada adequadamente durante o processo de recuperação. Ela também adicionou uma nota de otimismo: "Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!".

Histórico do tratamento de Preta Gil

Preta Gil teve o diagnóstico do câncer colorretal em janeiro deste ano. Em março, a cantora sofreu uma septicemia decorrente de uma infecção pelo cateter da quimioterapia. O episódio fez com que a artista passasse por quatro horas de perda de consciência, reanimação e 20 dias de UTI.

Após o ocorrido, o tratamento da cantora progrediu por várias etapas, começando com a quimioterapia. Durante esse período, Preta optou por permanecer internada no hospital para as sessões, citando a maior sensação de segurança em um ambiente controlado.

Posteriormente, Preta Gil passou para a fase de radioterapia como parte de sua busca por recuperação. Em abril, ela compartilhou com seus seguidores que os médicos decidiram suspender a quimioterapia e passar diretamente para a radioterapia, citando melhorias em seu estado de saúde. Essas etapas iniciais do tratamento foram destinadas a reduzir o tamanho do tumor no reto, preparando-a para a cirurgia subsequente.

A cirurgia realizada no dia 16 de agosto marcou um ponto crucial em sua jornada de tratamento. Preta Gil terá um período de recuperação em que precisará usar uma bolsa de colostomia. A artista explicou que isso permitirá a cicatrização após a operação. Ela compartilhou com os fãs que a perspectiva médica é positiva e que o otimismo é fundamental nesse processo de recuperação.