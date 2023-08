Angela Ro Ro faz show no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Cantora carioca Angela Ro Ro se apresenta com a cearense Munique Mendes em nova edição do projeto musical Duetos, no Cineteatro São Luiz

A cantora carioca Angela Ro Ro virá a Fortaleza para show que compõe o projeto musical Duetos. Na ocasião, a artista divide o palco com a cearense Munique Mendes. A apresentação acontece no próximo dia 24 de setembro, às 18 horas, no Cineteatro São Luiz. É possível adquirir ingressos na bilheteria do equipamento ou no Sympla.

Reconhecida pela voz rouca e marcante, Angela é dona de canções como "Amor, Meu Grande Amor", "Tola Foi Você" e "Fogueira". Em Fortaleza, ela apresenta versão do show "Cheia de Amor pra dar”, que traz repertório que une bossa, jazz, rock e canções românticas.

Munique Mendes, por sua vez, apresenta novo projeto solo, "Minha Aquarela", no qual percorre repertórios das principais influências artísticas da carreira. O projeto Duetos está na 10ª edição.