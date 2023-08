Juliana Linhares apresenta show ‘Nordeste Ficção’ em Fortaleza

A pluralidade nordestina é o ponto central do show "Nordeste Ficção", da cantora e compositora Juliana Linhares. O espetáculo será apresentado pela primeira vez em Fortaleza nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz.

A produção surgiu a partir do álbum homônimo lançado em 2021, disco de estreia da artista. Os ingressos estão à venda na bilheteria do equipamento cultural e no Sympla, com preços que variam entre R$30 (meia-entrada) e R$60 (inteira).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Cine Ceará: Inscrições para 33ª edição são prorrogadas; saiba mais