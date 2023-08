Banda Donaleda faz show no Crato durante festival de reggae

Marcado para ocorrer no mês de outubro, o Festival Reggae in Crato divulgou as atrações do evento que irá movimentar o município localizado na região do Cariri. O evento de reggae que irá acontecer no dia 7 de outubro, um sábado, será realizado no espaço Crato Tênis Club, a partir das 20 horas.

Com mais de 20 anos de carreira, a banda Donaleda foi confirmada na programação. Na ocasião, a banda formada por Daniel Feitosa, Edvar Higgs, Fábio Willar, Malakas Tosh e Lion irá celebrar as duas décadas do álbum “Liberdade e Libertação”, disco de estreia do grupo.

“Nossa ideia é reviver, junto com os fãs, um momento extremamente marcante para o reggae brasileiro. Vai ser uma noite de muita emoção, de celebração à vida, à arte e ao estilo que segue conquistando adeptos no mundo inteiro”, detalha o baixista Daniel Feitosa.