Novo filme de Kleber Mendonça Filho tem sessão especial em Fortaleza

O documentário "Retratos Fantasmas", novo filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho ("Bacurau"), terá sessão especial de pré-estreia seguida de debate em Fortaleza. O filme, que explora a história do centro de Recife a partir das salas de cinema de rua da região, será exibido no Cineteatro São Luiz — descrito pelo cineasta nas redes sociais como "uma das mais espetaculares salas de cinema do mundo".

A sessão especial do longa está marcada para o próximo dia 21 de agosto, às 19 horas. O debate posterior à exibição contará com a presença do diretor. Os ingressos para a pré-estreia já estão disponíveis e custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Participam do debate, ainda, a pesquisadora e curadora do Cinema do Dragão Kênia Freitas; a coordenadora de cinema e audiovisual da Secretaria de Cultura do Ceará Camila Vieira; e o pesquisador e crítico Pedro Azevedo. A mediação é de Duarte Dias, curador e programador de cinema do Cineteatro São Luiz.