Silvero Pereira será o ‘Maníaco do Parque’ em filme do Prime Video

Ator cearense Silvero Pereira viverá o Maníaco do Parque no novo filme original da Prime Video

O ator cearense Silvero Pereira irá estrelar o mais novo filme original da Prime Video. Seguindo com o auge de produções audiovisuais sobre serial killers, a plataforma de streaming fará um filme e um documentário sobre o Maníaco do Parque.

Com previsão de lançamento para 2024, o filme intitulado “Maníaco do Parque” terá como protagonista Silvero Pereira, que irá interpretar Francisco de Assis, motoboy que foi acusado de atacar 21 mulheres, matar dez e esconder seus corpos no Parque do Estado, localizado em São Paulo, nos anos de 1997 e 1998.

O longa-metragem também terá Giovanna Grigio no elenco, no papel de uma repórter que parte em uma investigação sobre os crimes cometidos pelo Maníaco do Parque. O filme original da Prime Video terá direção de Maurício Eça e produção de Marcelo Braga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A plataforma de streaming também está produzindo uma série documental sobre o assassino em série, que terá direção de Marcelo Braga e roteiro de Thaís Nunes e Guilherme César.

Nomeado “Maníaco do Parque: A Historia Não Contada”, o documentário terá relatos de vítimas sobreviventes e de familiares das mulheres que foram mortas, além de apontar os detalhes da cobertura e participação da mídia durante a investigação.



Leia Mais 5 filmes e séries sobre distopias e sociedades futurísticas

Greve em Hollywood: quais produções foram afetadas?

Filme disponível no Youtube retrata lendas da população ribeirinha

Invasão Secreta: quinto episódio esquece sua própria história

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui