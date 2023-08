Disney+, Prime Video e Netflix: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Vermelho, Branco e Sangue Azul" e "Homem-Aranha: Longe de Casa", confira as opções!

Prime Video



Alex, o filho da presidenta dos Estados Unidos, se envolve em uma confusão com o príncipe britânico Henry, o que gera uma crise internacional de imagem. Os dois são grandes rivais, mas fingem que são amigos pelo bem de seus países.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Disney +



Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Agente Stone



Jackass para Sempre



Down For Love - Temporada 1



Johnny Depp x Amber Heard - Temporada 1



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Arco do Distrito do Entretenimento



Prime Video

O Nascimento do Mal



Casamento em Família



Cruel Summer - Temporada 2



Vermelho, Branco e Sangue Azul



Star+

Objetos



Outlander



Futurama



Em Movimento



Synduality: Noir



Miguel Wants To Fight



Only Murders in the Building



Um Eterno Primeiro Encontro



Querida Mamãe – Temporada 1



Bleach: Thousand Year Blood-War



Solar Opposites – Temporada 4



Family Guy – Temporada 21



Disney Plus

3Hz



Kiff



Pateta e Wilbur



Lata-Velha Voadora



Os Sobrinhos de Donald



As Olimpíadas do Mickey



Pato Donald e o Primo Gus



O Rolo Compressor do Mickey



Homem-Aranha: Longe de Casa



Minnie Toons: Acampamento da Minnie

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui