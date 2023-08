Jão divulga data de lançamento de novo álbum e libera trailer; veja

Cantor Jão divulga trailer do novo álbum "Super" que traz referências do elemento fogo; disco será lançado dia 14 de agosto

O novo álbum de Jão está próximo de ser lançado. Intitulado “Super”, o disco faz parte do projeto construído pelo artista no qual explora os quatro elementos para as novas produções.

Com lançamento marcado para segunda-feira, 14, às 21 horas nas plataformas digitais, o novo álbum é representado pelo elemento “fogo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As produções anteriores de Jão foram representadas pelos outros três elementos: “Pirata”, água, “Anti-Herói”, ar, e “Lobos”, terra.

Super: Veja o trailer do novo álbum do músico Jão



Clique aqui para assistir no Youtube

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui