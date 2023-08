Cantor sertanejo Murilo Huff grava DVD no Marina Park em outubro

Um dos destaques do sertanejo, Murilo Huff esteve presente nas celebrações juninas em diversas cidades do Nordeste. Emocionado com a recepção da região, o cantor decidiu gravar o seu quinto DVD com músicas inéditas na capital do Ceará. O álbum será gravado no dia 22 de outubro no Marina Park Hotel.



“A cidade escolhida para a gravação do meu mais novo DVD foi uma forma que encontrei para expressar todo o meu carinho e gratidão após eu me sentir tão abraçado por Fortaleza e pelo Nordeste inteiro. Quando toquei para o público da Cidade, eu me arrepiei inteiro. Na hora senti que era a resposta que buscava para onde deveria ser o meu próximo projeto”, comenta Murilo Huff em entrevista coletiva, com participação do O POVO.

O projeto audiovisual contará com participações especiais, mas o cantor prefere manter surpresa. Ele detalha que será um trabalho de amadurecimento: “Será o marco de uma nova fase na minha carreira. A gravação deste DVD representa o crescimento da minha trajetória, mas Fortaleza também chega como um momento de mais sentimento, ao mesmo tempo, mais maduro sem abandonar minha essência como cantor, compositor e ser humano”.



O repertório do projeto “Fortaleza” ainda está em processo de seleção e contará com 15 a 20 músicas inéditas. A gravação terá início às 16 horas, para que a cenografia do DVD seja contemplada com a vista do pôr-do-sol do Marina Park.

“Sem dúvidas a música sertaneja é a mais ouvida no País. Eu tenho muito orgulho de participar desse movimento, que cresce cada dia a mais. Desde quando comecei no sertanejo, há mais de 10 anos, ele vem mudando muito e se adaptando. A gente consegue misturar com outros ritmos e o público ama isso", finaliza Murilo.