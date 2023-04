Tatuadora indígena de 106 anos será capa da Vogue Filipinas

A Vogue Filipinas anunciou nessa sexta-feira, 31, que Apo Whang-Od, tatuadora indígena de 106 anos, será a capa da edição de abril da revista. Ela será a pessoa mais velha a estampar a capa da Vogue, ultrapassando o recorde anterior da atriz Judi Dench, que ilustrou a edição britânica, em 2020, quando tinha 85 anos.

Apo Whang-Od — também conhecida pelo nome de Maria Oggay — é tatuadora desde sua adolescência e é uma das últimas pessoas vivas a realizar o Badok, uma prática tradicional de etnias indígenas das Filipinas que consiste em fazer tatuagens a mão que simbolizam a identidade, parentesco e até mesmo a história de seus ancestrais.

Segundo a Vogue, os indígenas da região também acreditam que as tatuagens os protegem de espíritos malignos e viajam com eles para a vida após a morte.

A prática do Badok, de acordo com a CNN, só pode ser passada para parentes de sangue — no caso de Apo, quem lhe ensinou foi seu pai. “Sou a única viva que ainda faz tatuagens. Mas não tenho medo de que a tradição acabe porque (estou treinando) as próximas mestres da tatuagem”, declarou ao veículo em 2017.

Tatuadora é a última mambabatok de sua geração

Em publicação nas redes sociais, a Vogue descreveu Apo como “aclamada como a última mambabatok (tatuadora de Badok) de sua geração. Ela imprimiu os símbolos da tribo Kalinga – significando força, bravura e beleza – na pele de milhares de pessoas que fizeram a peregrinação a Buscalan”.

Bea Valdes, editora-chefe da Vogue Filipina, disse à CNN que “sentimos que ela representava nossos ideais sobre o que há de belo em nossa cultura filipina. Acreditamos que o conceito de beleza precisa evoluir e incluir rostos e formas diversas e inclusivas. O que esperamos falar é a beleza da humanidade.”

