Billy Porter critica capa da "Vogue" com Harry Styles: "fui o primeiro"

Quando o cantor Harry Styles foi entrevistado pela "Vogue" em dezembro do ano passado, ele quebrou alguns paradigmas. Além de se tornar o primeiro homem sozinho a estar na capa da revista estadunidense, também apareceu em fotos com vestidos e outras roupas sem gênero. O assunto, porém, retornou nesta semana em entrevista com o ator Billy Porter para o "Sunday Times".

O protagonista da série “Pose” comentou: “Sinto que a indústria da moda me aceitou porque foi obrigada. Não estou necessariamente convencido e aqui está o porquê: eu criei a conversa (sobre moda sem gênero) e a Vogue ainda colocou Harry Styles, um homem branco heterossexual, em um vestido, em sua capa pela primeira vez”.

De acordo com o artista, que é um homem negro e gay, ele foi o responsável por disseminar o diálogo sobre essas roupas. “Eu, pessoalmente, mudei todo o jogo. E isso não é ego, é apenas um fato. Fui o primeiro a fazer isso e agora todo mundo está fazendo”, afirmou.

O ator reforça que não tem nada contra Harry Styles. “Não estou falando mal do Harry Styles, mas é ele que você vai tentar usar para representar esta nova conversa? Ele não se importa, ele só está fazendo isso porque é a coisa certa a fazer”, complementou.

Billy Porter finaliza o tema ao pontuar que a moda sem gênero é uma questão política para ele. “Isso é minha vida. Tive que lutar minha vida inteira para chegar ao lugar onde pudesse usar um vestido para o Oscar e não ser morto. Tudo o que ele precisou fazer foi ser branco e heterossexual”.



