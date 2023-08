Paramore cancela turnê após Hayley Williams contrair infecção pulmonar

A banda Paramore anunciou o cancelamento do restante da turnê “This is Why” nos Estados Unidos após a vocalista Hayley Williams contrair uma infecção pulmonar. O comunicado oficial foi feito por meio do perfil do Instagram da banda.

A legenda da publicação diz que aquela era uma mensagem de Hayley. No texto, a cantora informou que os dois shows restantes da turnê estavam cancelados. Um aconteceria na quinta-feira, 10, em Portland, e o outro seria em Salt Lake City no domingo, 13.

No texto, a cantora começa explicando que após o adiamento de quatro shows no final de julho por causa da doença e uma rotina intensa de medicação, esperava que conseguisse ficar boa o suficiente para terminar a turnê bem.

“Tenho feito tudo o que posso para combater esta infecção para não termos de desapontar ninguém com mais notícias de adiamentos e cancelamentos” relatou a vocalista. “Depois de lutar nos últimos shows e consultar meu médico, infelizmente estamos percebendo que já passou do ponto de querer fazer um bom show para todos vocês”, completou.

Hayley também disse que se continuasse estaria “arriscando danos a longo prazo” e que precisava prestar atenção no corpo dela. Por isso os dois shows estavam sendo cancelados. Ela também afirmou estar com o “coração pesado” pela decisão.