João Guilherme, irmão de Zé Felipe, faz cirurgia e preocupa fãs

O ator João Guilherme pegou os fãs de surpresa após ser hospitalizado para realizar uma cirurgia de emergência na noite de quarta-feira, 9. Filho do sertanejo Leonardo, irmão de Zé Felipe e sobrinho do Pe Lu da Restart, João Guilherme precisou operar o joelho.

Em publicação nas redes sociais, o ator de 21 anos de idade explicou que a cirurgia foi para corrigir um problema no joelho e aproveitou para alertar os fãs para cuidarem da saúde.

“Ontem eu operei o joelho. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: parece que tem seis pessoas sentadas no meu joelho. Resumo da história: cuidem dos seus joelhos.”, escreveu o influenciador, que é apontado como novo namorado de Bruna Marquezine.



João Guilherme 'faz o L' e Zé Felipe '22' em aniversário de Leonardo

O cantor Leonardo completou 60 anos de idade com uma festa que reuniu os inúmeros membros de sua família. Entre os presentes na fazenda da família, no município Jussara, em Goiás, João Guilherme e Zé Felipe protagonizaram uma “briga” política.

Durante a festa de aniversário do cantor, os irmãos aparecem dançando quando João Guilherme faz “o L”, gesto que se popularizou entre os eleitores de Lula (PT) após as eleições para a presidência do Brasil no ano passado.

Em resposta ao irmão mais novo, Zé Felipe respondeu fazendo “22” com a mão, em referência ao partido político de Jair Bolsonaro (PL). No vídeo que viralizou nas redes sociais é possível ouvir Virginia, esposa de Zé Felipe, comentando a atitude do ator: “Que é isso, João Guilherme? O que é isso, gente?”.