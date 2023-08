Rapper Lil Tay afirma que está viva após ser dada como morta

Na última quarta-feira, 9, foi feita uma publicação no Instagram da rapper estadunidense Lil Tay, de 14 anos, afirmando que ela e seu irmão, Jason Tian, tinham morrido. No entanto, a artista declarou ao TMZ nesta quinta, 10, que está viva. Segundo a rapper, sua conta foi hackeada.

“Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou com o coração completamente partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumatizantes”, comentou. “Durante todo o dia de ontem, fui bombardeada com intermináveis telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos enquanto tentava resolver essa bagunça”, contou.

Os hackers teriam se passaram pela família da artista e publicaram a nota, que dizia: “É com pesar no coração que compartilhamos a notícia devastadora que a nossa querida Claire faleceu repentina e tragicamente. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque.”.



A cantora afirmou que até o seu nome de nascimento divulgado na nota estava errado. “Minha conta do Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até meu nome estar errado. Meu nome legal é Tay Tian, não ‘Claire Hope'”, explicou.

Lil Tay iniciou a carreira como criadora de conteúdo para internet com vídeos nas redes sociais, como o Instagram e o TikTok, quando ainda tinha nove anos de idade.