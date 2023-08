Xuxa revela que chegou aos 60 ‘velha, mas gostosa’ e ainda deseja ser avó

Xuxa Meneghel disse ter chegado aos 60 “velha, mas gostosa” e que ainda sonha em ser avó. Em entrevista nesta quinta-feira, 10, no programa Encontro, a apresentadora falou sobre a repercussão do documentário no Globo Play, a vida amorosa e os sonhos de adolescência.

"Estou recebendo ainda o carinho de muita gente. As pessoas querendo me abraçar, ouvir coisas, mas também tem as pessoas me diminuindo, dizendo que eu estou ali me vitimizando. Mas colocando na balança, o saldo é positivo", disse Xuxa sobre os comentários quanto ao documentário.

A Rainha dos Baixinhos também revelou um sonho do passado, a formação em veterinária. “Na época que eu fiz vestibular e passei, a Veterinária era em tempo integral. Como eu estava como modelo na época, eu não ia conseguir e fui fazer Biologia. Mas fiz três meses só. Veterinária eu ainda tenho na minha cabeça que podia dar certo", disse.

No Encontro, Xuxa se declara a Junno Andrade

Quanto ao relacionamento com Junno Andrade, Xuxa diz querer passar o resto da vida com o ator.

"Eu quero ficar velhinha do lado dele. Quando ele tá na minha casa, tem música no piano, tem ele me fazendo rir. Ele se encaixou na minha vida e eu na vida dele. Vamos ficar juntos até a última respiradinha, é com ele que eu quero", revela.