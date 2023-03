Sasha diz que teve bulimia na infância por comentários negativos

Sasha Meneghel participou nesta quinta-feira, 9, do programa de podcast PodDelas, apresentado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, e fez revelações para o público. A modelo disse que sofreu bulimia em sua pré-adolescência devido a comentários maldosos na internet.

Bulimia, distúrbio alimentar que a filha da Xuxa sofreu, é caracterizado pelo consumo exagerado de alimentos seguidos por um comportamento compensatório (como indução de vômitos e/ou diarreia), em razão de culpa e medo do ganho de peso.

"Um comentário que eu via nas redes sociais, com uns 12, 13 anos, foi quando me chamaram de 'cabeça de Trakinas', e isso me deu muitos problemas de cabeça", relatou Sasha. A modelo ainda acrescentou: "Nessa idade, eu desenvolvi bulimia e nunca falei isso pra ninguém. Porque eu não soube, de fato, lidar. (...) Eu citei esse um comentário, mas eram vários. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida".

A modelo disse ainda que buscou sua mãe para buscar apoio: "Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, não sabia o que era bulimia. Conversei muito com a minha mãe e recebi muito acolhimento, tive uma rede de apoio. É algo que começa na cabeça, você se olha diferente".

Com o acolhimento de sua mãe, Sasha decidiu, na época, ficar longe das redes sociais para lidar melhor com a situação. Nesse período afastada, a filha da Xuxa buscou rede de apoio com família e amigos.

"Foi por isso também que eu fugia muito da fama, eu não sabia olhar só para o positivo, e acho que por isso eu tive esses distúrbios", explicou.

