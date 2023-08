Mara Maravilha debocha de encontro de Xuxa, Angélica e Eliana

Embaladas pelo som de "Lua de Cristal", Xuxa, Eliana e Angélica cantaram juntas no palco do "Criança Esperança", da TV Globo

Após participação conjunta de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança 2023, Mara Maravilha fez piada sobre o encontro das apresentadoras. Assim como as três, Mara também esteve à frente de programas infantis nos anos 1990 e costuma reclamar por não ser lembrada quando reuniões entre as loiras acontecem.

"Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", postou Mara nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O momento na atração solidária contou com a performance dos maiores sucessos das cantoras. O show começou com a música “Vou te Táxi”, de Angélica, e seguiu com “Ilariê”, de Xuxa, e “Os dedinhos”, de Eliana. A apresentação terminou com as apresentadoras cantando juntas a música "Lua de Cristal" aos aplausos da plateia.

Ao final, Eliana desmentiu o boato de intriga entre o trio e relembrou o conceito de sororidade: “A vida toda, tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés da rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre as mulheres. Chega de competição. Mais respeito e admiração. Seguimos em frente na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes. Mas como sempre, juntas. Porque juntas, somos mais fortes. Porque mulheres unidas podem ir muito mais longe”, declarou Eliana.

“Acho que um dos momentos mais esperados. Eu estou completamente emocionada com vocês. Aliás, não só eu, o Brasil inteiro”, comentou Ivete Sangalo, apresentadora da edição ao lado de Marcos Mion.

Teleton na Globo

Eliana, apresentadora no SBT, aproveitou a oportunidade para divulgar o Teleton, programa solidário exibido na emissora. "Doe também para o Teleton em novembro. No fim das contas, o importante é ajudar as nossas crianças de todas as formas", pediu a loira.