Morre Aderbal Freire-Filho: cearense recebe homenagens em velório

Nascido em Fortaleza no ano de 1941, ele começou a carreira artística ainda adolescente. Após se graduar em Direito, o cearense mudou para o Rio de Janeiro em 1970, quando apresentou “Diário de um louco”, de Nikolai Gogol. A obra foi encenada dentro de um ônibus que percorria as ruas da cidade carioca.

O velório do diretor ocorreu na manhã desta quinta-feira, 10, no Teatro Poeira, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Fundado pelas atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão em 2005, o Teatro Poeira fez parte da trajetória de Aderbal , já que a primeira peça realizada no local teve direção do cearense.

No ano de 2012, Aderbal Freire-Filho foi convidado para integrar o elenco de “Dupla identidade”, série da Globo dirigida por Glória Perez. Na produção, Aderbal contracenou com Bruno Gagliasso e Marisa Orth, no qual interpretou o político Otto Veiga.

Personalidades repercutem morte de Aderbal

Conhecido como um dos principais nomes do teatro brasileiro, diversos artistas lamentaram a morte do diretor cearense. “Um dos maiores diretores do teatro brasileiro. Extraordinário! Uma das melhores pessoas que conheci e tive a honra e o prazer de trabalhar”, relembrou o ator Felipe Camargo, em publicação no Instagram.

O ator Armando Babaioff revelou o seu desejo de trabalhar com Aderbal e lamentou não ter tido a oportunidade. “Felizmente aprendi muito assistindo. Aderbal Freire Filho nos deixou hoje, mas nos deixou com uma responsabilidade muito grande, a de continuar amando o teatro como ele amava. Viva Aderbal!”.

Lúcio Mauro Filho compartilhou lembranças que teve com o cearense: “Um dos programas favoritos que eu tinha com meu mestre Ivan de Albuquerque era ir assistir ao novo espetáculo de Aderbal, tão logo estreasse. E depois, uma resenha com o próprio, para deleite do jovem Lucinho. Ainda tive a chance de acompanhar de perto sua linda parceria com Marieta Severo e Andréa Beltrão no Teatro Poeira”.