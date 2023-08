Morre Aderbal Freire-Filho: artistas lamentam morte do cearense

O diretor teatral cearense Aderbal Freire-Filho morreu nesta quarta-feira, 9, aos 82 anos de idade, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família ao jornal O Globo. O artista passou alguns meses internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Nascido em Fortaleza no ano de 1941, ele começou a carreira artística ainda adolescente. Ele era companheiro da atriz Marieta Severo desde 2004. Conhecido como um dos principais nomes do teatro brasileiro, diversos artistas lamentaram a morte do diretor cearense.

“Um dos maiores diretores do teatro brasileiro. Extraordinário! Uma das melhores pessoas que conheci e tive a honra e o prazer de trabalhar”, relembrou o ator Felipe Camargo, em publicação no Instagram.

Na mesma rede social, a atriz Cláudia Abreu desejou pêsames para Marieta Severo, viúva de Aderbal: “Um de nossos grandes gênios teatrais. Que Domingos e Paulo José te recebam em festa! Para Marieta, todo o meu carinho e admiração.”.

Rainer Cadete destacou a importância de Aderbal para o teatro e agradeceu “pela sua arte” que contribuiu para o desenvolvimento cultural brasileiro. A cineasta Rosane Svartman relembrou de um espetáculo que ficou guardado em sua memória ao homenagear o cearense: “Acho que a peça do gigante Aderbal Freire Filho que mais me marcou foi ‘O Tiro que Mudou a História’, encenada pelo Museu do Catete. Nunca vou esquecer. Obrigada, Aderbal!”.

A bailarina e coreógrafa Deborah Colker publicou uma foto com Aderbal em seu Instagram e escreveu: “Um artista brilhante que agora ilumina os palcos eternos. Sua paixão pelas artes, sua criatividade contagiante e seu espírito caloroso deixaram uma marca eterna em cada um de nós. Que sua jornada seja de paz e inspiração. Descanse em paz, Aderbal.”.