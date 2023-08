Morre Aracy Balabanian: relembre papéis marcantes da atriz em novelas e filmes

Já na TV Globo, na qual triunfou com o título de “atriz global”, Aracy teve sua estreia em 1972, na novela “O Meu Primeiro Amor”, de Walter Negrão. No mesmo ano, participou da série infantil “Vila Sésamo”.

A atriz somou mais de 60 produções em seu portfólio, indo do teatro para a sua estreia nas telinhas em 1964, quando participou da novela “Marcados pelo Amor”, exibida pela RecordTV. Alguns anos depois, Aracy estava no elenco de duas telenovelas da extinta TV Tupi: “Antônio Maria”, de 1968, e “Nino, o Italianinho”, do ano seguinte.

Já em 2017, entrevistada por Otaviano Costa, voltou a reiterar: "Meu maior orgulho e felicidade foi ter feito 'Vila Sésamo'. As crianças aprendiam a ler, muita gente dizia 'meu filho não falava e começou a dizer 'um, dois, três, quatro, cinco...'. Já me chamaram de 'a minha Xuxa'".

Em entrevista a O Globo, em 1998, Aracy afirmou que já foi a Xuxa de muita gente: “Acho que não é tão interessante fazer programa infantil hoje. Na minha época, eles eram acompanhados por pedagogos e as crianças ainda tinham a oportunidade de conhecer, na televisão, obras como 'O sítio do pica-pau amarelo', de Monteiro Lobato”, compartilhou a atriz.

Morre Aracy Balabanian: última aparição foi com Claudia Raia

Dona Armênia, em Rainha da Sucata (1990)

A novela trata da história de Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, que enriquece com os negócios que herda de seu pai. Dona Armênia, originária do país homônimo e interpretada por Aracy, mora no Brasil há anos com seus filhos Gera, Gino e Gerson. A personagem ficou conhecida pelo bordão "Vou botar essa prédio na chon!".

Em entrevista ao programa "Vídeo Show", em 2017, a atriz afirmou que já naquela época o personagem era controverso. Apesar do sucesso de dona Armênia no período em que as novelas estiveram no ar, segundo Balabanian havia críticas por parte da população armênia no Brasil. "Diziam que não falavam daquele jeito", disse.