Sidney Sampaio se pronuncia em vídeo após cair de hotel: "Que susto"

Em vídeo, o ator Sidney Sampaio, 43, falou pela primeira vez desde que caiu da janela de um hotel na última sexta-feira, 4, em Copacabana, Rio de Janeiro. A postagem foi feita por meio do perfil do Instagram da empresária dele, Claudia Melo.

Nela, Sidney agradece o apoio e carinho que estava recebendo dos fãs e amigos. ”Oi, pessoal, que susto que a gente tomou. Bom, passando aqui só para agradecer, primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação”, começa o ator.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo com toda energia positiva dizer que agora eu tô aqui recolhido, tô me recuperando com a minha família”, assegura o ator.

Por ser um vídeo curto, ele finaliza logo em seguida afirmando: “Mas já já eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso em forma de agradecimento a todas as pessoas que estão comigo nesse processo, tá? Fica com Deus, até”.

Leia Mais Morre Aracy Balabanian: relembre papéis marcantes da atriz em novelas e filmes

Equipe de Ana Maria Braga desmente saída da apresentadora do Mais Você

Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais de remédio para insônia, diz assessoria

Ator Sidney Sampaio quebra janela de hotel e cai do quinto andar

Na sexta-feira, o ator havia caído do quinto andar do hotel em que estava hospedado. A queda resultou em duas fraturas, mas ele já teve alta. Em nota, a assessoria dele informou que, durante o ocorrido, ele estaria sob efeitos colaterais de um remédio para insônia.