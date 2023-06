Com Sophie Charlotte, filme sobre Gal Costa ganha trailer oficial

O primeiro trailer oficial de “Meu Nome é Gal” foi lançado nesta quinta-feira, 29. Estrelado por Sophie Charlotte no papel da eterna Gal Costa, o longa-metragem está marcado para estrear nos cinemas no dia 21 de setembro, uma semana antes do aniversário da cantora brasileira - que faria 78 anos de idade em 2023.



“Meu nome é Gal” retrata a trajetória de Gal Costa desde sua infância, quando ainda era Maria da Graça Costa Penna Burgos, uma menina tímida, que vivia com sua mãe na Bahia. Aos 20 anos de idade, Gal viaja para o Rio de Janeiro, onde conhece Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha e dá início a parceria que originou a Tropicália.



Com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, o longa-metragem biográfico traz no elenco Sophie Charlotte, protagonizando Gal, Rodrigo Lelis, interpretando Caetano Veloso, Dan Ferreira, como Gilberto Gil, Camila Márdila, como Dedé Gadelha, e George Sauma, no papel de Waly Salomão.

No final de 2022, as gravações de “Meu Nome é Gal” já estavam finalizadas, porém, com o falecimento da artista em novembro do ano passado, Dandara Ferreira decidiu estender as filmagens para homenagear os fãs e familiares de Gal Costa.

"Agora, esse filme que era para ser uma homenagem à Gal ganhou outra importância, outro significado, mais abrangente.”, explicou a diretora na época.

Meu Nome é Gal: assista o trailer

Clique aqui para assistir no Youtube

