Certidão de óbito de Gal Costa é divulgada após polêmicas com viúva

Após denúncias de golpes e assédio contra a viúva Wilma Petrillo, a certidão de óbito de Gal Costa foi divulgada. Segundo o documento exibido pelo Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo, 16, a causa da morte da cantora foi um infarto agudo do miocárdio (um ataque cardíaco) e neoplasia maligna de cabeça e pescoço.

A divulgação da causa da morte aconteceu após a reportagem da Revista Piauí, que trouxe graves acusações sobre a empresária e viúva da cantora. A jornalista carioca Hildegard Angel iniciou um movimento nas redes sociais para cobrar uma exumação no corpo de Gal Costa para verificar o motivo da morte da cantora. Hildegard é filha da Zuzu Angel, estilista mineira reconhecida pela sua luta contra a ditadura militar brasileira.

Wilma foi procurada pela reportagem, mas sem sucesso. Ana Cristina, irmã e sócia da empresária, negou as denúncias e afirmou que a viúva não estava em condições de dar entrevistas.

Gal Costa morreu em novembro de 2022 sem ter a causa da morte divulgada. Em julho deste ano, a morte da cantora voltou a ser assunto nas redes sociais após a reportagem da Revista Piauí. No material, a viúva de Gal é acusada por amigos, familiares e até ex-funcionários de aplicar diversos golpes, endividar a baiana desde que assumiu o posto de empresária, até hostilizar vítimas que passaram pelo seu caminho.

No total, 13 pessoas foram ouvidas pela reportagem, e fizeram a exposição de situações sofridas com a viúva de Gal. As testemunhas afirmam que Wilma tem dívidas exorbitantes até no exterior, por isso a cantora não tinha mais coragem de cantar nos Estados Unidos, por medo de ser presa.

