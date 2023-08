Morre Aracy Balabanian, atriz de 'Sai de Baixo', aos 83 anos

Aracy Balabanian, atriz conhecida pela personagem Cassandra de 'Sai de Baixo', morreu aos 83 anos, na manhã desta segunda-feira, 7. A artista veterana, que foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Aracy Estér Balabanian, nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande. A artista é filha de armênios que vinheram para o Brasil para fugir do holocasuto. Aos 15 anos, começou a estudar teatro, mas sua trajetória é trilhada na televisão, onde estreou na peça "Antígona", de Sófocles, da TV Tupi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os seus papéis de maior destaque estão a dona Armênia ("Rainha da Sucata", 1990, e "Deus nos Acuda", 1992), Filomena ("A Próxima Vítima", 1995, que lhe rendeu os troféus Imprensa e da APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte) e Cassandra ("Sai de Baixo", 1996 e 2013).

Seus principais trabalhos na TV Globo foram nas novelas "Elas por Elas", "Guerra do Sexo", "Ti Ti Ti" , "Que Rei Sou Eu?" e "Da Cor do Pecado" (2004). Em 2010, a atriz interpretou a Gemma em "Passione".

A última grande aparição da atriz na televisão foi no "Conversa com Bial", em agosto de 2022.