Morre William Friedkin, diretor de 'O Exorcista', aos 87 anos

Diretor de "O Exorcista" (1973) e "Operação França" (1971), o cineasta estadunidense William Friedkin morreu nesta segunda-feira, 7, aos 87 anos de idade. A informação foi divulgada pela esposa do diretor, Sherry Lansing, mas a causa não foi revelada.

Vencedor do Oscar de Melhor Direção pelo drama policial "Operação França", Friedkin foi um dos principais nomes da geração dos anos 1970 de Hollywood. Com o terror "O Exorcista", o cineasta também foi indicado ao Oscar, além de ter marcado gerações com o trabalho.

Nascido em Chicago em 1935, o diretor começou a carreira nos anos 1960, tendo dirigido "Good Times", primeiro longa-metragem para cinema, em 1967.

Além dos clássicos pelos quais foi premiado e reconhecido, Friedkin também dirigiu alguns filmes importantes como "Os Rapazes da Banda" (1970) e "Parceiros da Noite" (1980), ambos com temática LGBT, e o policial "Viver e Morrer em Los Angeles" (1985).

Entre destaques recentes da filmografia do cineasta, estão o terror "Possuídos" (2006) e o suspense "Killer Joe - Matador de Aluguel" (2011), longa mais recente lançado por ele. Friedkin deixou pronto o filme "The Caine Mutiny Court-Martial", que será lançado em setembro no Festival de Veneza.