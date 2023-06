Globo demite apresentadora que falou mal da emissora em podcast

A jornalista Cecília Flesch foi demitida da Rede Globo nesta terça-feira, 13, após seus comentários sobre a emissora viralizar nas redes sociais. A demissão foi confirmada pela própria emissora, em nota enviada à imprensa na tarde de hoje.

Trabalhando há 17 anos na Globo, Cecília estava no comando do “Em Ponto”, programa jornalístico exibido na plataforma da Globonews. No dia 27 de abril, a apresentadora participou do programa de podcast “É Noia Minha?”, da roteirista Camila Fremder, e falou mal da Globo.

“A [GloboNews] tá um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia”, disse na ocasião. Cecília também compartilhou que ela e outros colegas apelidaram a emissora de “RivoNews”.

Cecília chegou a ser suspensa após a participação no podcast. Na manhã desta terça, 13, foi divulgado que a chefia da Globo estava analisando a situação da apresentadora, pois estava “insustentável”.

Em nota, a Globo confirmou o desligamento de Cecília Flesch da emissora. No momento, o “Em Ponto” será apresentado por Bete Pacheco, mas os jornalistas Mônica Waldvogel e Tiago Eltz irão substituir Cecília no comando do programa.



