Após retirar tumor, Paulinho da Viola segue internado no Rio

Depois de ter cancelado show em um festival no município de Três Rios (RJ) por uma indisposição, o cantor Paulinho da Viola passou por cirurgia em hospital no Rio de Janeiro na segunda-feira, 31. O artista de 80 anos foi internado às pressas após sangramento digestivo e passou por procedimento para retirar um tumor no intestino.

De acordo com a equipe médica, em comunicado enviado ao jornal O Estado de São Paulo, a cirurgia foi bem-sucedida e o músico passa bem. Após a retirada do tumor, o material passará por uma biópsia para averiguar se o tumor é benigno ou maligno. Paulinho segue internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio.

Entenda o que aconteceu com Paulinho da Viola

Após passar por uma “indisposição”, o cantor e compositor Paulinho da Viola precisou cancelar o show que faria em Três Rios, no Rio de Janeiro, no último domingo, 30. A apresentação ocorreria no Festival Sesc de Inverno e o cancelamento foi informado pelas redes sociais do músico cerca de 15 minutos antes do início do show. A decisão atendeu a pedidos médicos.

"Informamos que o show que ocorreria no município de Três Rios neste domingo, 30 de julho, pelo Festival de Inverno, foi cancelado. Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show. Agradecemos a compreensão", anunciou a equipe do artista.

Vale lembrar que o sambista está atualmente com 80 anos. Nos comentários da publicação no Instagram, fãs demonstraram apoio a Paulinho da Viola e manifestaram preocupação com a saúde do cantor. “Te cuida, Paulinho, você é muito precioso. Já, já estará nos encantando e cantando”, declarou uma seguidora.

O show também estava programado como parte da turnê de celebração dos 80 anos de vida de Paulinho da Viola. A próxima apresentação está prevista para ser realizada em 5 de agosto, em Florianópolis.



