Chico Anysio teve bens roubados, diz filho do humorista cearense

Nizo Neto, um dos filhos de Chico Anysio, comentou que o pai não deixou herança para a família. A declaração foi dada no dia 13 de julho, durante participação do ator no programa de podcast “Plugado”.

Na ocasião, o Nizo afirmou que o cearense não deixou bens materiais para os filhos e suspeita que Chico Anysio tenha sido “roubado” durante a carreira. “Foi incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada. Confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio”, conta.

Chico Anysio faleceu em março de 2012, aos 80 anos de idade. Nascido na cidade de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, Chico era ator, diretor, humorista, apresentador, escritor é considerado um dos maiores humoristas brasileiros.

No podcast “Plugado”, Nizo revela achar estranho o pai, com a carreira de sucesso que teve, não ter deixado herança material. “Meu pai não deixou bens. Nada! Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$30 milhões”.

Herança de Chico Anysio: textos vão virar livro

Ainda durante a participação no programa, Nizo aproveita para adiantar a publicação do livro “Francisco Anysio: O garoto de Ouro do Rádio”, que consistirá em textos deixados pelo pai.

Segundo o ator, a herança de Chico que foi deixada para os filhos foram apenas de textos produzidos pelo cearense durante a época em que trabalhava no rádio.

