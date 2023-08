Daniela Escobar é alvo de ação da Federação Nacional de Enfermeiros

A Federação Nacional de Enfermeiros (FNE) moveu uma ação contra Daniela Escobar após a atriz proferir falas preconceituosas sobre o modo que as profissionais da enfermagem se arrumavam para o trabalho. Em nota publicada nesta segunda-feira, 31, a FNE acusa a atriz por danos morais e solicita uma indenização de R$ 66 mil.

“A atriz Daniela Escobar ofendeu a categoria, atingindo de forma direta a honra e a imagem destas profissionais. (...) Diante do cenário, a Federação Nacional dos Enfermeiros em conjunto com a Associação Brasileira de Enfermagem, ingressaram com uma Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em 28.07.2023, pleiteando a retratação pública da atriz em todos meios de mídias que suas falas foram propagadas”, afirma.

Além da retratação pública e "imediata", a Federação também solicita exclusão da postagem feita pelo “Papagaio Falante”, podcast que conta com a participação da atriz, e indenização por danos morais coletivos por “ofensa a toda categoria”.

A ação foi movida na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e protocolada na sexta-feira, 28, pelo advogado da FNE André Caetano.

Daniela Escobar critica enfermeiras e Conselho pede retratação

Durante participação no podcast “Papagaio Falante”, programa apresentado por Sérgio Mallandro, a atriz comentou sobre a maneira que as enfermeiras se arrumam para ir trabalhar.

Na ocasião, Daniela afirmou que as profissionais de saúde vão para os hospitais para “catar homens”. “De onde é que essa mulher saiu? Como é que ela tá maquiada? Elas vão lá pra catar médico e casar!”, disse.

